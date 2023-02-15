Курс евро на торгах Московской биржи днем 15 февраля в моменте превысил 80 рублей, сообщает «Интерфакс». В дальнейшем стоимость евро незначительно опустилась.

В последний раз курс евро был больше 80 рублей 25 апреля 2022 года.

Доллар на торгах Московской бирже стоит чуть выше 74 рублей, следует из материалов биржи. Американская валюта превысила отметку 74 рубля впервые с 25 апреля 2022 года.

Аналитик «Велес Капитала» Юрий Кравченко в разговоре с РБК сказал, что динамика роста валют «отражает желание инвесторов зафиксировать прибыль и продать валютную выручку по привлекательному курсу в преддверии февральского налогового периода».

Российская валюта начала снижаться к евро и доллару в конце декабря 2022 года. Так, 21 декабря евро превысил отметку 75 рублей, а доллар — 70 рублей. Падение рубля началось после того, как страны Запада согласовали введение потолка цен на российскую нефть.