Die Welt: Дания и Нидерланды решили не передавать Украине танки Leopard 2

Дания и Нидерланды решили не поставлять Украине немецкие танки Leopard 2. Об этом сообщает газета Die Welt.

В ответе нидерландских властей на запрос издания говорится, что такое решение было принято «после тщательного согласования между Нидерландами и Германией». Источники Die Welt в правительстве Дании (у нее есть 44 современных танка Leopard 2 A7) заявили, что страна не будет передавать их Киеву.

Die Welt отмечает, что Нидерланды и Дания возьмут на себя часть расходов по ремонту 100 танков Leopard 1 из запасов немецкой промышленности. Нидерланды и Дания сами такими танками не располагают.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

В конце января премьер-министр Нидерландов Марк Рютте говорил, что власти страны рассматривают возможность предоставления Украине 18 танков Leopard 2, которые взяты в лизинг у Германии. В этом случае Нидерланды должны будут их выкупить.

25 января Германия официально объявила о передаче Украине танков Leopard 2. Берлин передаст Киеву 14 танков Leopard 2 A6, первые из них доставят в Украину в течение трех месяцев. По информации Bloomberg, всего Германия и другие союзники Украины договорились передать ВСУ 112 танков Leopard 2.

Минобороны Германии сообщало 7 февраля, что немецкие оборонные компании получили лицензии на экспорт в Украину 178 танков Leopard 1 A5.

Читайте также

Украина наконец-то (после долгих месяцев переговоров) получит западные танки — считается, что это может изменить ход войны. Так и будет? И чем ответит Кремль?

Читайте также

Украина наконец-то (после долгих месяцев переговоров) получит западные танки — считается, что это может изменить ход войны. Так и будет? И чем ответит Кремль?