Украинские музыканты и Pussy Riot отказались выступать на международном фестивале в Германии вместе с Анной Нетребко

Организаторы Международного майского фестиваля в Висбадене решили оставить в программе выступление российской оперной певицы Анны Нетребко. Артисты Национальной филармонии и хора Национальной оперы Украины отказались выступать с ней на одной сцене. Об этом сообщило Deutsche Welle.

В начале февраля организаторы фестиваля заявили, что руководство Национальной оперы Украины, а также министр культуры страны Александр Ткаченко отправили им письма. Как утверждает руководство фестиваля, фактически им предлагалось сделать выбор: либо Нетребко, либо участники из Украины. В ответ организаторы заявили, что занимают четкую позицию против путинской агрессии, но не готовы осуждать «весь российский народ и всю российскую культуру».

В свою очередь дирижер Национальной оперы Украины Николай Дядюра рассказал, что изначально украинские музыканты согласились выступить на фестивале, не зная об участии Нетребко. «Когда мы узнали, что она будет участвовать в фестивале, то сообщили, что мы не будем в нем участвовать, если там будет Нетребко», — сообщил он.

Свою позицию музыкант объяснил тем, что позиция Нетребко по поводу российского вторжения в Украину неоднозначна, а власти страны ввели санкции против певицы.

13 февраля фестиваль опубликовал официальную программу. Из нее стало известно, что вместо украинских музыкантов на одной сцене с Нетребко выступит панк-группа Pussy Riot. Однако коллектив тоже отказался выступать — из солидарности с украинскими артистами.

«Об участии в фестивале Нетребко нам никто не говорил. В равной степени никто нам не говорил о том, что нами просто пытаются заткнуть дыру, поместив вместо отказавшихся от выступления украинцев. Мы, разумеется, в таких обстоятельствах отменяем концерт. Мы отказываемся от участия из солидарности с украинскими артистами», — заявила «Медузе» участница группы Мария Алехина.

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Майский фестиваль — один из самых известных международных театральных и музыкальных форумов в мире. Он пройдет Висбадене, столице федеральной земли Гессен, с 30 апреля по 31 мая 2023 года.

До полномасштабного российского вторжения в Украину Анна Нетребко была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах, а также фотографировалась с флагом Новороссии и одним из лидеров самопровозглашенных ДНР и ЛНР Олегом Царевым. После начала войны работу с Нетребко прекратила Баварская опера, а нью-йоркская «Метрополитен-опера» отменила ее выступления.

В марте 2022 года певица осудила начавшуюся войну в Украине. Тогда с ней прекратил сотрудничество и Новосибирский театр оперы и балета.