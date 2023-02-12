Армения отправила в Турцию 100 тонн гуманитарной помощи. Для этого пришлось открыть сухопутную границу, закрытую с 1993 года

Утром 11 февраля пять грузовиков с гуманитарной помощью из Армении пересекли армяно-турецкую границу, закрытую с 1993 года. Видеозапись непосредственного пересечения границы вблизи армянского города Маргара опубликовал заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

В то же время турецкое агентство «Анадолу» отмечает, что этот переход в последний раз использовался в 1988 году для доставки гуманитарной помощи после землетрясения в Армении, в результате которого погибли 25 тысяч человек.

В свою очередь спецпредставитель Анкары на армяно-турецких переговорах Сердар Кылыч поблагодарил армянских коллег и народ Армении за оказанную помощь: «Я всегда буду помнить щедрую помощь, направленную народом Армении для облегчения страданий нашего народа в пострадавшем от землетрясения регионе», — написал он.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

В Турции 6 февраля 2023 года произошло сильнейшее землетрясение, в результате которого по состоянию на 12 февраля погибли почти 30 тысяч человек. От землетрясения также сильно пострадала Сирия, в которой число погибших оценивается в диапазоне от 3574 до 8500.

Армяно-турецкая граница была закрыта в 1993 году. Напряженные отношения между странами обусловлены множеством факторов, включая то, что Турция поддерживала Азербайджан в Карабахском конфликте.

Несмотря на то, что между странами нет дипломатических отношений, Армения и Турция летом 2022 года смогли договориться о скорейшем возобновлении прямых авиаперевозок и об открытии сухопутной границы между ними для граждан третьих стран. О первых прямых рейсах стало известно в начале февраля 2023 года.

Подробнее о землетрясении в Турции

Несколько минут, которые изменили жизни миллионов людей Во время землетрясения в Турции многоэтажные здания складывались как карточные домики. Вот самые впечатляющие (и ужасающие) видео очевидцев

Подробнее о землетрясении в Турции

Несколько минут, которые изменили жизни миллионов людей Во время землетрясения в Турции многоэтажные здания складывались как карточные домики. Вот самые впечатляющие (и ужасающие) видео очевидцев