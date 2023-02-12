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В Турции и Сирии в результате землетрясения погибли больше 29 тысяч человек

Источник: Meduza

В Турции число погибших из-за землетрясения достигло 24 617 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 

В Сирии в результате землетрясения погибли более 4500 человек, пишет «Аль-Джазира». По данным «Аль-Хадат», число погибших превысило 5200.

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В Турции 6 февраля произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 7,7-7,8. По состоянию на вечер 11 февраля сейсмологи зафиксировали больше 2100 повторных толчков.

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