В Турции и Сирии в результате землетрясения погибли больше 29 тысяч человек
Источник: Meduza
В Турции число погибших из-за землетрясения достигло 24 617 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
В Сирии в результате землетрясения погибли более 4500 человек, пишет «Аль-Джазира». По данным «Аль-Хадат», число погибших превысило 5200.
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В Турции 6 февраля произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 7,7-7,8. По состоянию на вечер 11 февраля сейсмологи зафиксировали больше 2100 повторных толчков.