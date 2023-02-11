В США россиянку Викторию Насырову признали виновной в покушении на убийство. Она пыталась отравить знакомую чизкейком, чтобы выдать себя за нее

Присяжные в суде Нью-Йорка 9 февраля признали россиянку Викторию Насырову виновной в покушении на убийство. Ей грозит до 25 лет лишения свободы. Приговор будет вынесен в марте, сообщили издания CBS и Fox.

По версии следствия, в 2016 году Насырова попыталась отравить свою знакомую, мастера по наращиванию ресниц из Украины Ольгу Цвик. Она угостила Цвик чизкейком, после чего та потеряла сознание. Позднее Цвик нашли друзья, она была доставлена в больницу.

Когда женщина вернулась домой, она обнаружила пропажу своего паспорта, разрешения на работу в США, кольца и четырех тысяч долларов наличными. Выяснилось, что их забрала Насырова, которая внешне похожа на Цвик и хотела выдать себя за нее.

Как установило следствие, Насырова пыталась отравить знакомую препаратом феназепам. Его следы остались на контейнере, в котором был чизкейк.

Прокурор по делу Насыровой заявил, что та пошла на отравление Цвик, чтобы не возвращаться в Россию, где ее с 2014 года разыскивают за убийство другой женщины. Издание The New York Post писало, что речь идет про Аллу Алексеенко. Насырова якобы убила ее, чтобы похитить 52 тысячи долларов, которые Алексеенко получила от продажи дома своей матери в Краснодаре.

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