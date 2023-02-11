В Мариуполе здания, которые не подлежат восстановлению после обстрелов, переработают в бетонную крошку для постройки дорог

Снесенные здания в захваченном Россией украинском городе Мариуполь начали перерабатывать в бетонную крошку, которую применят при строительстве дорог. Об этом РИА Новости сообщил представитель оккупационных властей города, директор муниципального предприятия «Коммунальник» Дмитрий Хаджинов.

По его словам, сейчас во всех районах Мариуполя идет снос зданий, которые не подлежат восстановлению после обстрелов города. Министерство строительства РФ передало дробильные и шредерные установки для переработки строительного мусора в бетонную крошку, которую затем будут использовать в дорожном строительстве, заявил Хаджинов.

По его словам, на данный момент в Мариуполе скопилось около 2,5 миллиона тонн строительного мусора, он занимает территорию площадью 37 гектаров.

Российские войска атаковали Мариуполь с самом начала полномасштабной войны. Они подвергли город массированным бомбардировкам, в результате которых он оказался практически разрушен.

Сколько мирных жителей погибли в Мариуполе, точно неизвестно. По предположениям украинской стороны, речь идет о десятках тысяч человек.

Российская армия объявила об окончательном захвате Мариуполя в конце мая 2022 года — после того, как украинские военные, оборонявшие завод «Азовсталь», организованно сдались в плен по приказу своего командования.