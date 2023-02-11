СБУ заочно обвинила главу СК России Александра Бастрыкина в оправдании войны и репрессиях в захваченных районах Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.

По версии СБУ, Бастрыкин публично оправдывает вооруженную агрессию России и захват части восточных и южных областей Украины, а также способствует массовым репрессиям в захваченных районах.

Бастрыкина обвиняют по части 2 статьи 110 УК Украины (Умышленные действия с целью изменения границ территории Украины, совершенные представителем власти) и части 3 стать 436-2 (Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенные должностным лицом, с использованием СМИ).

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В октябре стало известно, что СБУ объявила в розыск заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева и еще по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Александр Бастрыкин тогда поручил возбудить уголовное дело в отношении украинских официальных лиц в связи с «незаконным уголовным преследованием» Медведева.

В начале февраля Офис генерального прокурора Украины заочно обвинил создателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в посягательстве на территориальную целостность Украины и ведении агрессивной войны.

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