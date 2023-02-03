«Молот правосудия всегда сильнее кувалды анархии». Офис генпрокурора Украины обвинил Пригожина в посягательстве на территориальную целостность Украины

Офис генерального прокурора Украины основателю Евгению Пригожину. Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины и ведение агрессивной войны, сообщает пресс-служба офиса генпрокурора.

По данным следствия, Пригожин, при полной поддержке российских властей, был наделен полномочиями по вербовке, подготовке и управлению людьми для дальнейшего их использования в войне против Украины.

«Руководитель этого ЧВК непосредственно ответственен за тысячи военных преступлений. Он открыто признает свою роль в ведении войны против Украины и с разрешения Кремля решает кадровые вопросы, вербуя десятки тысяч заключенных. Ранее осужденный за разбой, сегодня — герой России. Преступная „элита“ террористического режима», — заявил генпрокурор Украины Андрей Костин.

В сообщении офиса генпрокурора также подчеркивается, что от ответственности не уйдут и рядовые «вагнеровцы», включая тех, кто бежал за границу.

«Прокуроры уже провели допросы двух таких бойцов, которые находятся в ЕС. Также продолжается проверка причастности к военным преступлениям еще одного участника ЧВК, находящегося в Норвегии. Соответствующий запрос на проведение следственных действий в скором времени будет отправлен нашим норвежским коллегам», — добавил Костин.

«Пора прекращать кровавые гастроли россиян, прикрывающихся именем известного композитора. Молот правосудия всегда сильнее », — заявил генпрокурор.

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Бойцы ЧВК Вагнера участвуют в военных действиях в Украине практически с самого начала полномасштабного вторжения. К лету ЧВК стала ключевой составляющей российской группировки в Украине. В частности, сообщается, что именно бойцы ЧВК ведут наиболее активные наступательные действия в районе Бахмута — города, за которые в последние месяцы идут самые ожесточенные бои.

Летом стало известно, что ЧВК Вагнера вербует российских заключенных для участия в войне, обещая им амнистию и деньги. По данным США и Великобритании, численность группировки ЧВК в Украине составляет около 50 тысяч человек, 40 тысяч из них могут быть бывшими заключенными.

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Грубо говоря, мы начали войну Как отправка ЧВК Вагнера на фронт помогла Пригожину наладить отношения с Путиным — и что такое «собянинский полк». Расследование «Медузы» о наемниках на войне в Украине