Следственный комитет возбудил уголовное дело об оправдании терроризма против жительницы Архангельска Лилии Жлобицкой — тети Михаила Жлобицкого, устроившего теракт в архангельском управлении ФСБ в 2018 году. Об этом сама женщина сообщила «ОВД-Инфо».

Поводом для уголовного дела стало то, что в 2019 году Жлобицкая сделала несколько репостов с текстами, посвященными ее племяннику. В частности, ей вменяют то, что она опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» ссылку на стихотворение про «взрыв в помещении тайной полиции» на сайте stihi.ru.

В обвинительном заключении также упоминаются два репоста из группы «Народная Самооборона» с фотографиями Михаила Жлобицкого и текстами про взрыв в архангельском управлении ФСБ, пишет «ОВД-Инфо».

Уголовное дело против Жлобицкой было возбуждено в декабре 2022 года. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

Проведенная в рамках следствия экспертиза пришла к выводу, что в текстах, опубликованных Жлобицкой, содержатся признаки оправдания действий ее племянника, а также «признаки формирования у реципиента идеологии насилия и практики воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления, связанных с устрашением населения…».

17-летний учащийся Архангельского политехнического техникума Михаил Жлобицкий, который придерживался анархистских взглядов, взорвал бомбу управлении ФСБ Архангельска в октябре 2018 года. При взрыве сам Жлобицкий погиб, трое сотрудников ФСБ получили ранения. Нападение было квалифицировано как теракт.

По данным ОВД-Инфо, в России возбудили около 50 уголовных дел об оправдании терроризма в связи со взрывом в архангельском ФСБ.

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