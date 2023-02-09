По данным японской разведки, в Украине погибли более 20 российских генералов

Более чем 20 генералов российской армии погибли с начала полномасштабного вторжения России в Украину, сообщает Nikkei, ссылаясь на данные разведки Японии, полученные в сотрудничестве с США и странами Европы.

Согласно одной версии, которую приводит Nikkei, украинская армия смогла выйти на российских генералов по сигналам мобильных телефонов. По другой версии, этому способствовали информаторы украинской стороны в оккупированных регионах Донбасса, сказал неназванный высокопоставленный сотрудник японской разведки.

В августе 2022 года военная разведка Великобритании заявила, что не менее 10 российских генералов погибли за время войны в Украине.

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Газета The New York Times сообщила, что, по оценке США и других стран Запада, около 200 тысяч российских военных погибли или получили ранения за время российского вторжения.

Минобороны РФ в последний раз сообщало о своих потерях в сентябре 2022 года. Согласно этим данным, погибли 5937 российских военных. Генштаб ВСУ 9 февраля заявил, что с начала вторжения погибли 135 тысяч россиян.

По данным «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си», к началу февраля 2023 года из открытых источников известно, что на войне погибли более 13 тысяч российских военных, в том числе четверо генералов.

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