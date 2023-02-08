В Турции и Сирии из-за землетрясения погибли больше 9 тысяч человек

В Турции в результате землетрясения погибли 6957 человека, еще 38 224 жителей получили ранения, сообщает турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям.

На месте происшествия работают почти 100 тысяч спасателей, включая волонтеров и несколько тысяч специалистов из других стран.

В Сирии число погибших превысило 2500 человек, пишет Reuters. Также сообщается, что более чем 4500 ранены.

Уточнение. В материал добавлены новые данные о погибших и пострадавших по состоянию на 11:00 мск.

В Турции 6 февраля произошло одно из самых сильных землетрясений в истории страны, которое также затронуло соседнюю Сирию. По состоянию на 8 февраля сейсмологи зафиксировали почти 650 повторных толчков, сильнейшеей из которых было магнитудой 7,6.

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Несколько минут, которые изменили жизни миллионов людей Во время землетрясения в Турции многоэтажные здания складывались как карточные домики. Вот самые впечатляющие (и ужасающие) видео очевидцев

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Несколько минут, которые изменили жизни миллионов людей Во время землетрясения в Турции многоэтажные здания складывались как карточные домики. Вот самые впечатляющие (и ужасающие) видео очевидцев