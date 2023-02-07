В Латвии произошел пожар на заводе компании, которая выпускает беспилотники

В городе Марупе под Ригой произошел пожар на заводе компании Edge Autonomy, которая занимается производством беспилотников. Об этом сообщило издание Delfi.

Сообщение о пожаре поступило в 15:14 по местному времени. Примерно через четыре часа пожар удалось локализовать, но тушение огня продолжается. В результате пожара пострадали четыре человека, пишет Par drošību.

Полиция начала расследование причин пожара. В ведомстве отметили, что, согласно первоначальной информации, возгорание не было результатом поджога, сообщает TVNET.

Компания Edge Autonomy со штаб-квартирой в Калифорнии поставляет дроны в том числе американской армии. Par drošību сообщило, их также получает ВСУ, но «Медузе» не удалось найти информации об этом. При этом в январе издание BNN писало, что продукцию Edge Autonomy планируется отправить в Украину в рамках благотворительного сбора на нужды ВСУ.

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