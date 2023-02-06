«Последний звонок» Оксимирона внесли в список экстремистских материалов
Минюст РФ внес в перечень экстремистских материалов песню Оксимирона «Последний звонок».
Решение о признании композиции экстремистской принял в октябре Замоскворецкий суд Москвы по обращению прокуратуры города, усмотревшей в «Последнем звонке» признаки публичного оправдания терроризма и пропаганду идей терроризма».
«Нахождение информационного материала в свободном доступе угрожает конституционному строю», — заявляли тогда представители прокуратуры.
Песня «Последний звонок» рассказывает о массовом убийстве в школе. В интернете встречаются неофициальные клипы на эту композицию с кадрами из эстонского фильма 2007 года «Класс», снятого по мотивам нападения на американскую школу «Колумбайн».
Ранее на песню уже жаловались общественные активисты, считая, что она могла спровоцировать нападение на керченский колледж, в результате которого погибли 20 человек.