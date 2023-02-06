«Последний звонок» Оксимирона внесли в список экстремистских материалов

Минюст РФ внес в перечень экстремистских материалов песню Оксимирона «Последний звонок».

Решение о признании композиции экстремистской принял в октябре Замоскворецкий суд Москвы по обращению прокуратуры города, усмотревшей в «Последнем звонке» признаки публичного оправдания терроризма и пропаганду идей терроризма».

«Нахождение информационного материала в свободном доступе угрожает конституционному строю», — заявляли тогда представители прокуратуры.

Песня «Последний звонок» рассказывает о массовом убийстве в школе. В интернете встречаются неофициальные клипы на эту композицию с кадрами из эстонского фильма 2007 года «Класс», снятого по мотивам нападения на американскую .

Ранее на песню уже жаловались общественные активисты, считая, что она могла спровоцировать нападение , в результате которого погибли 20 человек.