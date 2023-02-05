Глава Северной Осетии вместе с сотрудниками ТАСС и Первого канала попали под обстрел в Запорожской области
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло попал под обстрел ВСУ в Запорожской области, когда посещал «позиции осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных из республики бойцов», утверждает ТАСС. Вместе с чиновником находились съемочная группа Первого канала и редактор ТАСС по Северо-Кавказскому федеральному округу Низами Гаджибалаев.
«После первого „прилета“ Сергей Меняйло вместе с корреспондентами и бойцами из республики укрылись в ближайшем блиндаже, который получил небольшие повреждения. Обошлось без жертв и пострадавших», — говорится в сообщении агентства.
Сам Меняйло назвал это «рядовым случаем на территории боевых действий».
В июле 2022 года, как сообщали СМИ, кортеж Сергея Меняйло попал в засаду диверсионно-разведывательной группы на передовой в Запорожской области. Тогда Меняйло заявлял, что никакой диверсионной группы никто не видел, а «обстрелы бывают» каждый день.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.