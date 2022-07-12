Baza: кортеж главы Северной Осетии Сергея Меняйло забросали гранатами в Украине. Меняйло все отрицает

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Кортеж главы Северной Осетии попал в засаду диверсионно-разведывательной группы во время визита в Украину, утверждают Baza и владикавказское издание «Ног Ирыстон». По их данным, он попал в засаду в Запорожской области вместе с добровольцами из батальона «Алания».

По данным двух источников Baza, знакомых с ситуацией, в районе города Гуляйполе диверсанты закидали гранатами машины, в которых ехали Меняйло и сопровождавшие его люди. «Ног Ирыстон» пишет, что ранения получили два человека. Сергей Меняйло, как утверждается, был легко контужен и госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

После первых сообщений о случившемся пресс-секретарь главы Северной Осетии Ольга Дзгоева сказала изданию «Основа», что говорила с Меняйло по телефону и тот не подтвердил информацию о контузии: «Он лишь посмеялся над информацией о своем ранении».

Сам Сергей Меняйло в разговоре с Baza сообщил, что никакой диверсионной группы никто не видел. «То, что там прилетает — это ежедневно, обстрелы бывают. Там прилетает везде на передовой. Но со мной все нормально, все хорошо», — заявил он, отметив, что уже находится в России.

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