США впервые передадут конфискованные российские активы на нужды Украины

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил о передаче конфискованных активов основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева на нужды Украины. Об этом сообщает CNN.

«Сегодня я объявляю, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов на нужды Украины», — сказал Гарланд после встречи с генпрокурором Украины Андреем Костиным.

В свою очередь Костин поблагодарил США за поддержку: «Сегодня мы наблюдаем санкционирование передачи конфискованных активов на сумму 5,4 миллиона долларов Государственному департаменту с целью восстановления разрушенной войной Украины. Украинский народ никогда этого не забудет», — сказал он.

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Константин Малофеев находится под санкциями США с 2014 года. Власти США подозревают его в финансировании российских граждан, которые добивались отделения Крыма от Украины. Весной 2022 года власти США обвинили бизнесмена в попытки обойти эти санкции. В феврале 2023 года американский суд разрешил прокуратуре конфисковать активы Малофеева. Сам бизнесмен в комментарии российскому Forbes заявил, что речь идет о деньгах, замороженных еще в 2014 году.

В конце 2022 года президент США Джо Байден подписал закон, позволяющий Минюсту передавать часть конфискованных активов Госдепартаменту для помощи Украине. При этом возможности властей США по использованию этих средств ограничены.

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