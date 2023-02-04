Минобороны РФ сообщило о возвращении из плена 63 российских военных. Украина вернула 116 человек

Министерство обороны России отчиталось о возвращении 63 российских военных из плена.

Согласно сообщению ведомства, среди освобожденных были лица «чувствительной категории», обмен которых стал возможен благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов. Что это за категория, не уточняется.

«В настоящее время все военнослужащие находятся на территории РФ. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», — говорится в сообщении Минобороны.

Обмен также подтвердил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он заявил, что Украина вернула 116 человек — двух офицеров и 114 рядовых и сержантов.

Кроме того, по словам Ермака, в Украину удалось вернуть тела погибших иностранцев-волонтеров — Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело погибшего украинского добровольца, служившего во Французском иностранном легионе. Его имя не называется.

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Первый обмен пленными в 2023 году состоялся 8 января. Тогда стороны вернули по 50 военнослужащих.

Крупнейший с начала войны обмен пленными произошел 22 сентября. Киев обменял политика Виктора Медведчука и 55 россиян на 215 военнослужащих ВСУ, в том числе командиров «Азова» и защитников «Азовстали».

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