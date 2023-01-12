Пригожин заявил, что в Соледаре якобы нашли тело пропавшего без вести гражданина Великобритании

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В ходе боев за Соледар, предположительно, погиб гражданин Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба основателя Евгения Пригожина. Ранее украинская полиция говорила, что в этом районе пропали двое волонтеров — Эндрю Бэгшоу и Кристофер Пэрри.

В сообщении пресс-службы Пригожина утверждается, что тело одного из двух пропавших граждан Великобритании нашли 11 января. Кроме того, при нем нашли документы обоих британцев.

Близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канала «Grey Zone» утверждает без ссылки на источник, что найдено тело Кристофера Пэрри, который якобы был добровольцем одного из украинских батальонов с позывным «Титаник». В сообщении канала утверждается, что при нем якобы обнаружили оружие и снаряжение, «позволяющие вести боевые действия».

Об исчезновении двух британцев стало известно 9 января. По данным украинской полиции, мужчины выехали из Краматорска в сторону Соледара утром 6 января. Позже они перестали выходить на связь. Сообщение об исчезновении Кристофера Пэрри и Эндрю Бэгшоу поступило в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции вечером 7 января.

По данным Sky News, мужчины были волонтерами и занимались эвакуацией мирных жителей из зоны боевых действий. В ноябре 2022 года Кристофер Пэрри дал интервью телеканалу, в котором рассказал, что вскоре после начала российского вторжения он решил поехать в Украину и уже 5 марта пересек украинскую границу. Первоначально мужчина рассчитывал присоединиться к ВСУ, но позже занялся гуманитарной помощью. В начале января 2023 года Пэрри дал интервью BBC News, в котором рассказал о «непрерывных» обстрелах со стороны российских военных.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Соледар — небольшой город в Бахмутском районе Донецкой области, за который в последнее время идут ожесточенные бои. 11 января пресс-служба Пригожина сообщила, что Соледар «полностью перешел под контроль» бойцов ЧВК Вагнера. Украинские официальные лица эту информацию опровергли, настаивая на том, что бои в городе продолжаются.

Что происходит в Соледаре

Россия заявляет о захвате Соледара, Украина его отрицает. Что там на самом деле происходит? И какое значение это имеет для хода всей войны?

Что происходит в Соледаре

Россия заявляет о захвате Соледара, Украина его отрицает. Что там на самом деле происходит? И какое значение это имеет для хода всей войны?