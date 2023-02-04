Франция и Италия передадут Украине зенитно-ракетные комплексы SAMP-T

Этой весной Франция и Италия поставят Украине зенитно-ракетные комплексы SAMP-T-Mamba, сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в своем твиттере.

По словам Лекорню, поставка систем, призванных защитить гражданское население и инфраструктуру Украины от российских обстрелов, была согласована с министром обороны Италии Гвидо Крозетто. Количество систем, которые страны поставят Украине, министр не уточнил.

SAMP-T-Mamba — наземный ЗРК среднего радиуса действия, предназначенный для поражения баллистических и крылатых ракет, а также самолетов на расстоянии до 100 километров.

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В конце сентября Украина получила от США американо-норвежские системы противовоздушной обороны NASAMS. Эти системы действуют в радиусе 40–50 километров и на высоте более 15 километров. Они могут поражать крылатые и баллистические ракеты, беспилотники и самолеты.

В октябре Германия передала Украине первую из четырех систем противовоздушной обороны Iris-T SLM. Зенитно-ракетный комплекс Iris-T SLM состоит из трех машин: пусковой установки на военном грузовике, радиолокационной машины и командирской машины. Зенитные ракеты могут поражать цели на высоте до 20 километров и на расстоянии до 40 километров.

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