МВД обязало родственников экоактивиста Аршака Макичяна покинуть Россию в течение трех дней

Министерство внутренних дел РФ выдало постановление о запрете на въезд в страну для родственников экоактивиста Аршака Макичяна. Как сообщил телеканалу «Дождь» Аршак Макичян, его отцу и двум братьям предписано покинуть Россию в течение трех дней.

Московский областной суд накануне утвердил решение о лишении гражданства семьи Макичян. В тот же день полицейские задержали отца и брата активиста.

Возможности оспорить постановление МВД нет, рассказал Аршак Макичян «Медузе», добавив, что оба его брата уже покинули Россию, а отец собирается уезжать.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Аршак Макичян — активист и организатор акций движения Fridays for Future, основанного шведской экоактивисткой Гретой Тунберг. Он выступил против российского вторжения в Украину и вскоре после начала войны уехал из страны.

В конце октября 2022 года суд лишил Аршака Макичяна, его отца и двух братьев российского гражданства на основании того, что они получили гражданство, якобы предоставив «заведомо ложные сведения». Другого гражданства у них нет.

Семья Макичяна переехала из Армении в Россию в 1995 году. В 2002 году отец Аршака Артур Фрунзикович получил гражданство РФ. Ему выдали паспорт как бывшему гражданину СССР, живущему в России. В 2004-м гражданство РФ на основании его заявления получили его дети. По словам Аршака Макичяна, из 28 лет жизни — 27 он прожил в России.

Подробнее об Аршаке Макичяне

«Это суд против всего нерусского населения России» Аршак Макичян — экоактивист и соратник Греты Тунберг. С начала войны он выступает против вторжения в Украину. Теперь его хотят лишить российского гражданства

Подробнее об Аршаке Макичяне

«Это суд против всего нерусского населения России» Аршак Макичян — экоактивист и соратник Греты Тунберг. С начала войны он выступает против вторжения в Украину. Теперь его хотят лишить российского гражданства