«Гоголь-центр» запустил онлайн-платформу. На ней будут показывать спектакли закрытого в Москве театра

Московский театр «Гоголь-центр», расформированный после смены руководства летом 2022 года, перезапустил сайт в честь своего десятилетия.

На новой онлайн-платформе планируют выкладывать спектакли из репертуара театра. Пока для просмотра доступна запись праздничного концерта в честь восьмилетия «Гоголь-центра», состоявшегося 2 февраля 2021 года. Для просмотра нужно зарегистрироваться на сайте.

В будущем авторы обещают выложить записи таких спектаклей, как «Кому на Руси жить хорошо», «Маленькие трагедии», «Мертвые души» и «Обыкновенная история».

Также на сайте доступна афиша с новыми спектаклями и фильмами режиссера «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, которые сейчас ставят на площадках в Берлине, Гамбурге, Вене, Париже.

29 июня 2022 года департамент культуры Москвы сменил художественного руководителя и директора «Гоголь-центра» — на место Алексея Аграновича (он занял пост Кирилла Серебренникова в 2021 году) и Алексея Кабешева поставили Антона Яковлева и Александра Бочарникова. Также было объявлено, что центр продолжит работу под старым названием Театр имени Гоголя. После этого большинство актеров труппы «Гоголь-центра» покинули театр. Кирилл Серебренников уехал из России после начала российского вторжения в Украину и неоднократно выступал с антивоенной позицией.