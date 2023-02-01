Глава Росавиации: на западных самолетах российских авиакомпаний можно «спокойно летать» до 2030 года

Самолеты Boeing и Airbus, которые эксплуатируют российские авиакомпании, смогут «спокойно летать» до 2030 года при условии поддержания их летной годности. Об этом РБК заявил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

«Но с налаживанием серийного производства самолетов Superjet New, МС-21, других самолетов отечественного производства, конечно, будет постепенное вытеснение западных самолетов», — сказал Нерадько.

По его словам, запрет на поставку запчастей и техобслуживания западной авиатехники не повлиял на безопасность полетов в России: «У меня есть уверенность, что не стало опаснее летать. И это никак не связано с наличием или отсутствием оригинальных запчастей. В авиации есть понятие исправность. Исправным считается самолет, у которого есть запас ресурса, на борту устранены все замечания и на который оформлена соответствующая документация».

Нерадько также предложил не использовать термин «каннибализация», которым называют разбор одного самолета на запчасти ради техобслуживания другого.

«Он [этот термин] появился с подачи тех, кто никогда не работал в гражданской авиации и не знает, что перестановка исправных запасных частей с самолета на самолет практиковалась всегда и везде, в том числе и во времена Советского Союза. Это просто общемировая практика, а не новшество в российских авиакомпаниях. В США данная схема существует с 1955 года», — пояснил руководитель Росавиации.

После российского вторжения в Украину Евросоюз и США закрыли небо для российских самолетов и запретили поставки запчастей для них. ЕС, кроме того, запретил поддержку и страхование бортов российских перевозчиков, а также обязал лизинговые фирмы добиться возврата самолетов, сданных в аренду авиакомпаниям из РФ.

В июне 2022 года Юрий Борисов, который тогда был вице-премьером правительства РФ, заявил, что, по расчетам Минтранса, российские перевозчики смогут безопасно эксплуатировать существующий парк самолетов Airbus и Boeing в течение пяти лет.

В августе 2022-го источники агентства Reuters сообщали, что российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот» начали разбирать свои самолеты ради запчастей, которые они больше не могут купить в связи с санкциями.

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