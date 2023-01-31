Хакеры вывели на экраны в Эрмитаже сообщение о Буче

В Эрмитаже на электронные табло вывели информацию «о событиях в украинской Буче», пишет «Фонтанка».

Инцидент, как стало известно изданию, произошел днем 29 января. Какая именно информация транслировалась на экранах, не уточняется.

Сотрудники службы безопасности отключили экраны, после того как обнаружили взлом. По предварительным данным, он был осуществлен дистанционно.

Сейчас Следственный комитет решает, каким образом квалифицировать инцидент.

Буча находилась под российской оккупацией около месяца весной 2022 года. Сразу после отхода оттуда российских войск в Буче были обнаружены десятки тел убитых мирных жителей. С тех пор Буча стала символом военных преступлений, совершенных бойцами российской армии в ходе войны.