Генпрокурор РФ: более девяти тысяч незаконно мобилизованных возвращены домой

Более девяти тысяч незаконно мобилизованных россиян были возвращены домой, сообщил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным генеральный прокурор Игорь Краснов.

В это число входят те, кого не должны были призывать на службу в армии по состоянию здоровья, добавил он. Сколько всего россиян были незаконно призваны в рамках мобилизации, глава Генпрокуратуры не уточнил.

Краснов на встрече с Путиным также заявил, что в ходе мобилизации была выявлена «масса существенных проблем», что, по его словам, стало для многих уроком, заставило пересмотреть подходы к организации воинского учета и к формированию соответствующих баз данных военнослужащих.

Также, заявил генпрокурор РФ, были трудности связанные с выплатами военнослужащим, но сейчас, по словам Краснова, «все денежные средства уже доведены». Кроме того, заявил он, удалось решить и большинство проблем по обеспечению мобилизованных бронежилетами и другим обмундированием.

Напоминаем, что во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

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После начала мобилизации в России неоднократно появлялись сообщения о том, что в армию забрали людей, которые не должны быть призваны, в том числе по состоянию здоровья. Сами мобилизованные и их родственники регулярно жалуются, что военных отправляют в зону боевых действий в Украине без необходимых подготовки, обмундирования и оружия.

По официальным данным Минобороны РФ, всего во время мобилизации в армию призвали 300 тысяч человек.

В каких условиях находятся мобилизованные

«У всех одна и та же история: привели, положили, обстреляли, командиры сбежали» «Би-би-си» рассказала, как российское командование «затыкает дыры» на фронте мобилизованными

В каких условиях находятся мобилизованные

«У всех одна и та же история: привели, положили, обстреляли, командиры сбежали» «Би-би-си» рассказала, как российское командование «затыкает дыры» на фронте мобилизованными