Financial Times: глава ЦБ Набиуллина добивается раскрытия части данных об экономике России, которые были засекречены после начала войны
Представители властей России обсуждают возможность раскрыть больше данных об экономике страны, которые правительство засекретило из-за санкционных рисков после российского вторжения в Украину. Об этом сообщает The Financial Times.
Среди таких засекреченных данных издание называет сведения о национальных резервах в иностранной валюте, информацию в внешней торговле России. Газета отмечает, что расходы по закрытым статьям бюджета увеличились более чем на 40 процентов — до 95 миллиардов долларов. До войны они достигали 54 миллиардов долларов.
Главным сторонником отмены большей части решении о засекречивании экономических данных три источника The Financial Times назвал главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину.
«Нам нужно вернуться к надлежащему раскрытию информации, за некоторыми исключениями, чтобы инвесторы могли инвестировать в ценные бумаги», — цитирует издание декабрьское заявление Набиуллиной.
Собеседники газеты отмечают, что непрозрачность статистики по России запутала экономическую картину так, что способность страны выдержать санкции удивила даже тех, у кого есть доступ к секретным данным.
«Непрозрачность статистики создает проблемы даже для тех, кто внутри системы. У экономического крыла есть доступ к скрытым макроданным, но корпоративная статистика иногда представляет собой проблему», — сказал изданию один из сотрудников ЦБ. По словам опрошенных The Financial Times экспертов, наибольшую проблему для экономики создает засекречивание данных банков и публичных компаний.
В статье говорится, что стремясь скрыть большую часть экономических данных, Владимир Путин запутал сам себя. По словам двух бывших высокопоставленных чиновников РФ, строгая политика изоляции во время пандемии коронавируса и растущее внимание к угрозам безопасности сделали российского президента зависимым от «близкого круга ястребиных советников», которые говорят то, что он хочет услышать, и отдалило его от экономической команды.
В Кремле заявили, что у всех, кто участвует в разработке экономической политики, есть доступ к необходимой информации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил необходимость засекречивать данные тем, что против России ведется «гибридная война, в том числе экономическая».
По его словам, президент России Владимир Путин регулярно получает доклады о ситуации в экономике страны. «Любые утверждения о том, что он получает искаженную информацию, неверны. У него есть вся информация, у него заседания экономического кабинета практически каждую неделю», — сказал Песков.
«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.