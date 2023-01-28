РБК и Baza: Следственный комитет проверяет на призывы к терроризму жителя Москвы, которого посчитали владельцем телеграм-канала Nexta Live

Управление Следственного комитета по Москве проводит проверку на предмет размещения призывов к террористической деятельности в телеграм-канале Nexta Live, сообщают РБК и Baza.

По данным источника РБК, сообщение, в котором усмотрели такие призывы, появилось в телеграм-канале Nexta Live в марте 2022 года. Следствие считает, что его разместил владелец канала.

На причастность к Nexta проверяют 27-летнего жителя Москвы Олега С., утверждает Baza. РБК приводит его фамилию — Селиверов. По версии СК, на этого человека зарегистрирована сим-карта, на которую оформлен телеграм-канал.

Baza связалась с человеком, в отношении которого проводят проверку. Он заявил, что «к Nexta вообще никакого отношения не имеет».

Baza пишет, что, по словам родителей мужчины, в их доме провели следственные действия, а их сын несколько дней не появлялся дома.

Телеграм-каналы Nexta и Nexta Live стали популярны в Беларуси на волне протестов против Александра Лукашенко в 2020 году. Создателем проекта Nexta считался Степан Путило. Власти Беларуси в октябре 2021 года объявили эти телеграм-каналы «экстремистским формированием», а в апреле 2022-го — «террористической организацией».

В мае 2021 года бывшего главреда Nexta Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу задержали в Минске после экстренной посадки самолета Ryanair. По данным СМИ, власти Беларуси предъявили Протасевичу обвинения по 10 уголовным статьям. В мае 2022 года Сапегу приговорили к шести годам колонии, Лукашенко отказался ее помиловать.

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