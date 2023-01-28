На набережной в Омске предложили установить разноцветных голубей. Мэр города счел это «пропагандой ЛГБТ»

Мэр Омска Сергей Шелест раскритиковал проект, в рамках которого на набережной реки Иртыш у речного вокзала предложили установить скульптуры голубей разных цветов, сообщает «Омск-информ».

«Во-первых, меня смущает цветовая гамма птиц. Однозначно есть направление вектора в части ЛГБТ. Во-вторых, вы видите, что творится с нашими памятниками, которые даже не вызывают никаких отрицательных эмоций, их ломают. Вот эти голуби, если будут в такой цветовой гамме, я вам даю 100%, что в ближайшее время их разрушат. Я не хочу быть мэром, который пропагандирует ЛГБТ», — заявил Шелест на заседании художественно-экспертного совета.

Члены художественно-экспертного совета при мэре Омска направили проект на доработку и предложили, чтобы в композиции преобладающим стал белый цвет. Также авторам проекта предложили найти более уместную площадку для установки.

По информации из открытых источников, проект разноцветных голубей подготовила местный дизайнер Алена Барыло. Проект поддерживает организатор фестиваля «Интерьеры улиц» Юлия Ковалевская, а инвестором выступил предприниматель Алексей Глазачев, отмечает «Омск-Информ».

Из проекта благоустройства общественных территорий Омска, подготовленного в рамках фестиваля «Интерьеры улиц» Алена Барыло / Фестиваль идей «Интерьеры улиц»

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит полный запрет на «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии». После принятия закона книжные магазины стали массово снимать с продажи книги, которые могут попасть под действие закона, в библиотеках Москвы убрали с полок книги с ЛГБТ-тематикой, а «Амедиатека» вырезала из сериала «Секс в большом городе» упоминания представителей ЛГБТ.

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