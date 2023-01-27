В России заблокировали доступ к сайтам ЦРУ и ФБР

На территории России ограничили доступ к сайтам Центрального разведывательного управления и Федерального бюро расследований США. Данные об этом, обратил внимание ТАСС, появились в сервисе Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете.

По данным сервиса, доступ ограничивается к сайтам www.cia.gov и www.fbi.gov. Причины блокировки не уточняются.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

В ноябре 2022 года на фоне российского вторжения в Украину начальник службы разведки ЦРУ Дэвид Марлоу заявил, что ведомство намерено сотрудничать с россиянами, несогласными с войной. По его словам, ЦРУ ищет таких людей по всему миру.

Газета The Wall Street Journal отмечала со ссылкой на бывших сотрудников ЦРУ, что война создала благодатную почву для вербовки новых агентов среди военных, бизнесменов и всех тех, кто покинул Россию после начала вторжения в Украину.

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Война Триста тридцать восьмой день