Правительство предложило передавать Минобороны конфискованные одежду и обувь «в качестве гуманитарной помощи»

Правительство России предложило не уничтожать конфискованные товары легкой промышленности, а передавать их МЧС и Минобороны. Соответствующий законопроект размещен в базе Госдумы.

Документ предусматривает поправки в часть 4 статьи 32.4 КоАП, которая определяет порядок уничтожения товаров легкой промышленности в рамках дел об административных правонарушениях.

В пояснительной записке говорится, что уже сейчас таможенные органы имеют право передавать конфискованные товары, в том числе одежду и обувь, медицинским и образовательным организациям, органам соцзащиты.

В целях реализации этих норм авторы законопроекта предлагают передавать конфискат, изъятый таможней, а также другими уполномоченными органами на нужды Минобороны и МЧС.

«Проект <…> подготовлен в целях установления возможности с учетом сложившейся внешнеполитической и макроэкономической ситуации вовлечения в хозяйственный оборот конфиската, который может быть использован по прямому назначению, путем его безвозмездной передачи или в качестве гуманитарной помощи», — говорится в пояснительной записке.

В сентябре 2022 года Счетная палата предложила не уничтожать, а продавать конфискат, чтобы увеличить доходы бюджета России.

После объявления мобилизации в сентябре мобилизованные и их семьи жаловались на то, что им приходится самим покупать одежду, обувь, стельки, спальные мешки и другие предметы экипировки.

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