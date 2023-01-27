Евросоюз осуждает решение Генпрокуратуры РФ объявить «Медузу» «нежелательной» организацией в России. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля. Оно также опубликовано на русском языке.

Это еще одна серьезная политически мотивированная атака на свободу СМИ в России. Это решение показывает, что российским властям недостаточно распространять построенную на манипуляциях информацию о войне России против Украины, они также хотят не допустить того, чтобы независимые СМИ предоставляли российской аудитории доступ к основанной на фактах информации об этой войне.

В заявлении также говорится о решении властей Москвы расторгнуть договоры аренды с Сахаровским центром.

Эти события знаменуют черный день для российского гражданского общества и новую низшую точку в уничтожении Кремлем прав и свобод российских граждан. Его агрессия против Украины сопровождается непрерывными, усиливающимися преследованиями жителей России внутри страны.

ЕС призвал отменить российские законы о «нежелательных организациях» и «иностранных агентах» и «привести российское законодательство в соответствие с международными обязательствами России».

Генпрокуратура РФ объявила «Медузу» «нежелательной» организацией 26 января. По мнению российских властей, «Медуза» «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

Ранее «Медузу» объявили в России «иностранным агентом», а после начала российского вторжения в Украину заблокировали.

«Медуза» продолжает работать

«Медуза» теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Опасно ли такое издание читать? Отвечаем на все тревожные вопросы 21 карточка