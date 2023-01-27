«Это еще одна атака на свободу СМИ в России». Евросоюз — об объявлении «Медузы» «нежелательной» организацией
Евросоюз осуждает решение Генпрокуратуры РФ объявить «Медузу» «нежелательной» организацией в России. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля. Оно также опубликовано на русском языке.
Это еще одна серьезная политически мотивированная атака на свободу СМИ в России. Это решение показывает, что российским властям недостаточно распространять построенную на манипуляциях информацию о войне России против Украины, они также хотят не допустить того, чтобы независимые СМИ предоставляли российской аудитории доступ к основанной на фактах информации об этой войне.
В заявлении также говорится о решении властей Москвы расторгнуть договоры аренды с Сахаровским центром.
Эти события знаменуют черный день для российского гражданского общества и новую низшую точку в уничтожении Кремлем прав и свобод российских граждан. Его агрессия против Украины сопровождается непрерывными, усиливающимися преследованиями жителей России внутри страны.
ЕС призвал отменить российские законы о «нежелательных организациях» и «иностранных агентах» и «привести российское законодательство в соответствие с международными обязательствами России».
Генпрокуратура РФ объявила «Медузу» «нежелательной» организацией 26 января. По мнению российских властей, «Медуза» «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».
Ранее «Медузу» объявили в России «иностранным агентом», а после начала российского вторжения в Украину заблокировали.