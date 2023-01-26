Сахаровский центр выселяют из всех помещений в Москве

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Московский департамент городского имущества известил о прекращении договоров аренды на основное здание центра, выставочный зал, а также на квартиру в доме, в котором жил академик Андрей Сахаров. Извещение центр получил 24 января.

По сообщению Сахаровского центра, решение Москомимущества о выселении было принято на основании поправок к закону об «иностранных агентах», вступивших в силу 1 декабря, согласно которым «иноагенты» не должны получать никакой государственной поддержки. Все помещения центра находились в безвозмездной аренде от города с 1990-х годов.

«Сегодня история центра в том виде, каким он был четверть века, подходит к концу. Остров свободы невозможен в современной России, которая отвернулась не только от наследия Сахарова, но и от всей отечественной традиции гуманизма, стремления к правде и справедливости», — говорится в пресс-релизе.

Музей и общественный центр имени Андрея Сахарова (с 2012 года — Сахаровский центр) был учрежден в 1996 году с целью сохранения наследия правозащитника, диссидента и ученого-физика Андрея Сахарова.

В декабре 2014 года Минюст РФ включил Сахаровский центр в реестр «НКО-иноагентов». В ведомстве тогда заявили, что факт соответствия признакам «НКО-иноагента» был установлен в ходе двух проверок. В самом центре утверждали, что плановая проверка Минюста никаких нарушений не выявила.

23 января 2023 года Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» американскую неправительственную организацию Фонд Андрея Сахарова (The Andrei Sakharov foundation).

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