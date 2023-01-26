Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и уехал на войну

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», писатель Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией для участия в российском вторжении в Украину. Об этом ТАСС сообщила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.

По ее словам, Прилепин «уже отправился в зону для прохождения службы и выполнения боевых задач». Она не уточнила, где именно Прилепин будет служить.

Кондакова отметила, что ранее Прилепин проходил службу в ОМОН, «поэтому было принято решение заключить контракт о военной службе с Росгвардией».

Сам писатель на момент публикации заметки это не комментировал.

Захар Прилепин с первых дней российского вторжения в Украину поддерживает российские войска. По словам его пресс-секретаря, писатель устраивал гуманитарные миссии на территориях Украины, занятых российскими силами. На аннексированных территориях также открывались предвыборные штабы Прилепина, который, как сообщали «Ведомости», собирается выставить свою кандидатуру на президентских выборах в РФ в 2024 году.

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