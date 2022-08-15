«Ведомости»: Захар Прилепин собирается участвовать в президентских выборах

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин планирует выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах, которые намечены на 2024 год. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей «Справедливой России» и источник, близкий к администрации президента.

По словам одного из собеседников издания из «Справедливой России», Прилепин «хочет показать администрации президента, что мог бы принять участие в выборах», для этого он выстраивает отдельную от партии штабную структуру и ведет активную деятельность в регионах.

У Прилепина, пишут «Ведомости», уже открыты шесть штабов на территории России, а также штабы в самопровозглашенной ЛНР и на оккупированных территориях Херсонской и Харьковской областей Украины. 15 августа должен открыться очередной штаб — в Краснодарском крае.

Инициатива Прилепина об участии в президентских выборах, по данным одного из источников издания, пока в администрации президента воспринимается «не лучшим образом». Другой собеседник «Ведомостей» заявил, что пока идет процесс согласования, обсуждается идеологическая ниша Прилепина в президентской кампании.

Сам Прилепин на вопрос издания о возможном участии в президентских выборах прямой ответ дать отказался. «На 14 августа 2022 года меня интересует а) возвращение в Киев, б) деоккупация российской культуры, в) завершение биографии Шолохова. По поводу сказанного вами нет ни одной даже брезжащей мысли», — заявил он.

Последние на настоящий момент выборы президента РФ проходили в 2018 году. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в них участие не принимал.

Читайте также

«Мы провоцируем государство, затягиваем его, продумываем конструкции, чтобы оно пошло за нами» Захар Прилепин о неожиданном объединении со «Справедливой Россией», сотрудничестве с властью и протестах

Читайте также

«Мы провоцируем государство, затягиваем его, продумываем конструкции, чтобы оно пошло за нами» Захар Прилепин о неожиданном объединении со «Справедливой Россией», сотрудничестве с властью и протестах