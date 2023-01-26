Виктория Нуланд назвала условия для смягчения санкций против России: вывести войска из Украины, вернуть территории и начать переговоры с Киевом

Заместитель главы Государственного департамента США Виктория Нуланд во время слушаний в сенате заявила, что Госдеп поддержал бы смягчение санкций в отношении России при выполнении нескольких условий. Трансляцию слушаний вело издание The Independent.

«В контексте российского решения вести серьезные переговоры и вывести свои силы из Украины и вернуть территории я бы, разумеется, приветствовала ослабление санкций», — сказала Нуланд. Она отметила, что госсекретарь США Энтони Блинкен в таком случае тоже бы поддержал смягчение санкций.

Представители властей РФ неоднократно заявляли, что готовы вести мирные переговоры с властями Украины, но только на своих условиях (то есть без возврата аннексированных территорий). В Москве отмечали, что переговоры не проходят из-за позиции Киева. Власти Украины, в свою очередь, заявляли, что не готовы к ультиматумам и переговорам с действующим президентом России. В январе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, с кем вести переговоры в РФ, и не уверен, что Владимир Путин жив.

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