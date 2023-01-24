В Калифорнии произошло второе массовое убийство за два дня. Погибли семь человек

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Семь человек погибли в результате стрельбы в калифорнийском городе Халф-Мун-Бей, расположенном недалеко от Сан-Франциско.

По данным телеканала CBS, сигнал о стрельбе на одной из местных ферм поступил в полицию около 14:20 по местному времени (1:20 24 января по Москве). На месте происшествия полицейские обнаружили четырех погибших, еще один человек в критическом состоянии был доставлен в медицинский центр Стэнфордского университета. Позднее сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела еще трех человек на соседнем предприятии.

Вскоре полиция задержала подозреваемого — им оказался 67-летний местный житель Чжао Чуньли. По данным властей, он работал в одном из двух мест, где произошла стрельба. Мужчину задержали на парковке около офиса шерифа. Как утверждается, что он сам планировал сдаться властям. В машине подозреваемого полицейские обнаружили полуавтоматический пистолет. Мотивы преступления пока неизвестны.

Вечером 21 января (22 января по Москве) в калифорнийском городе Монтерей-Парк произошла стрельба, в результате которой погибли 10 человек и еще столько же получили ранения. Позднее стало известно, что один человек умер в больнице. Полиция опознала стрелка как 72-летнего Хуу Кан Чана. Мужчина покончил с собой при задержании.

Согласно данным Gun Violence Archive, с начала 2023 года в США произошли уже 38 случаев массовых убийств. Статистика учитывает только те случаи, когда пострадали не менее четырех человек.

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