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Под Лос-Анджелесом открыли стрельбу на праздновании китайского Нового года. Погибли десять человек

Источник: Associated Press

Десять человек погибли и еще столько же получили ранения в результате стрельбы, открытой неизвестным в ночь на 22 января в городе Монтерей-Парк, штат Калифорния.

Как пишет АР, преступление произошло в ходе празднования Нового года по лунному календарю, когда на улицах были тысячи людей.

Полицию изначально информировали о стрельбе в офисе, но свидетели утверждают, что она произошла в танцевальном клубе.

Правоохранительные органы пока не сообщали о поимке подозреваемого в преступлении.

Город Монтерей-Парк расположен примерно в 16 километрах от Лос-Анджелеса. Его население составляет около 60 тысяч человек, преимущество выходцев из Азии.