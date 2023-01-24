Песков: в Кремле не обсуждается запрет на выезд россиян за границу

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В Кремле не обсуждаются идеи возможного закрытия границ для россиян, утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом он сказал журналистам на брифинге, комментируя новый законопроект, обязывающий автомобилистов резервировать дату и время для выезда за пределы страны. Позднее в Госдуме уточняли, что речь идет только о грузовом транспорте.

«Там, собственно, по тексту тоже были даны разъяснения. Я думаю, что можно из них и исходить», — добавил Песков.

Изначально СМИ, цитируя законопроект, утверждали, что необходимость резервировать дату и время пересечения границы будет касаться всех граждан, выезжающих за рубеж на автомобиле.

Затем автор поправок, глава комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев сказал, что такая система будет внедрена только для коммерческих грузовых автоперевозок, чтобы разгрузить пробки на пяти-семи проблемных пунктах пропуска, в том числе в Верхнем Ларсе (граница с Грузией), Яраг-Казмаляре (граница с Азербайджаном) и Забайкальск (граница с Китаем). Предполагается, что система резервирования может заработать с 1 марта 2023 года.

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