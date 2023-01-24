Депутат предложил обязать россиян резервировать дату и время для выезда за границу на машине. Позже он уточнил, что это касается только грузовых перевозок

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Гражданам России, выезжающим из страны на автомобиле, потребуется предварительно зарезервировать дату и время пересечения границы. Соответствующие поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» предложил глава комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев. С текстом законопроекта ознакомился ТАСС, в базе данных Госдумы он пока не опубликован.

«Проезд транспортных средств, принадлежащих российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам России, иностранным гражданам, лицам без гражданства и другим по участкам автомобильных дорог в целях пересечения государственной границы РФ осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством РФ», — цитирует агентство текст документа.

По задумке депутата, такой порядок пересечения границы может вступить в силу уже с 1 марта сроком на один год.

Водители смогут резервировать дату и время бесплатно через платформу государственной информационной системы электронных перевозочных документов, подведомственной Минтрансу РФ. Заявитель сможет выбрать любые дату и время за исключением уже забронированных слотов.

Обновлено. В беседе с РБК Евгений Москвичев уточнил, что его предложение обязать бронировать дату и время пересечения границы на машине касается только грузовых автоперевозок.

В сентябре 2022 года, когда в России была объявлена мобилизация, на выездах из страны возникли массовые автомобильные пробки, прежде всего на границах с Грузией и Казахстаном. Например, очередь из граждан, бегущих от мобилизации, на пограничном переходе в Верхнем Ларсе растянулась на несколько суток.

Читайте также

«Я обернулся, чтобы убедиться, что за нами никто не едет, и выдохнул» Многим россиянам запрещали выезжать из страны во время мобилизации. Вот истории тех, кто не отчаялся даже после нескольких отказов на границе — и смог выбраться

Читайте также

«Я обернулся, чтобы убедиться, что за нами никто не едет, и выдохнул» Многим россиянам запрещали выезжать из страны во время мобилизации. Вот истории тех, кто не отчаялся даже после нескольких отказов на границе — и смог выбраться