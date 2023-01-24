Мобилизованные из Ярославской области, которые пожаловались на командование и рассказали про обвинения в дезертирстве, перестали выходить на связь

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Мобилизованные из Ярославской области, которые рассказали, что их якобы хотят обвинить в дезертирстве из-за оставления позиций по приказу командования, перестали выходить на связь. Об этом пишет телеграм-канал «Место силы Ярославль».

Родственница одного из мобилизованных заявила, что тот не выходил на связь с прошлой недели. Женщина считает, что у него и у других мобилизованных из группы (по данным «Место силы Ярославль», в ней было 70 человек) отобрали телефоны, а их самих распределили по разным частям.

Семьи солдат попытались найти адвоката, но пока никто не согласился оказать им услуги, пишет телеграм-канал.

Видеообращение мобилизованных, в котором они рассказали про обвинения в дезертирстве, на прошлой неделе опубликовало ярославское издание «Про город». Люди на видео рассказали, что командир роты якобы приказал им отступать с позиций, а потом отказался от своих слов.

Через несколько дней появилось еще одно видеообращение. Его авторы заявили, что они тоже мобилизованные из Ярославской области, служат в том же подразделении и что они не слышали приказа об оставлении позиций. Кроме того, они сказали, что не испытывают проблем со снабжением.

Родственницы мобилизованных, которые пожаловались на командование, предположили, что второе обращение по приказу командира записали контрактники, которых действительно снабжают лучше.

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