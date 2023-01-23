«Ведомости»: депутаты Госдумы и сенаторы в марте перестанут публично раскрывать данные о доходах и недвижимости

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Декларации депутатов Госдумы и членов Совета Федерации о доходах и имуществе перестанут публиковать в открытом доступе уже в 2023 году, сообщила газета «Ведомости».

Вместо полноценных деклараций будут публиковать статистические данные: сколько подали деклараций, сколько не подали, выявили ли в них нарушения, сообщил источник издания в комитете Госдумы по государственному строительству. При этом сведения о доходах и имуществе будут скрыты.

Глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников сообщил газете, что такие сведения перестанут раскрывать с 1 марта.

В конце декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому во время проведения участники войны могут не представлять данные о своих доходах. В подпункте «ж» пункта 1 указа, в частности, отмечается, что во время войны на сайтах органов власти и организаций, а также в СМИ прекращают публиковать сведения о доходах, «представляемые в соответствии с федеральным законом… „О противодействии коррупции“». Речь идет о сотрудниках администрации президента РФ, федеральных министерств, Госдумы, Совета Федерации и многих других органов власти.

Российские депутаты и сенаторы должны ежегодно, до 1 апреля, подавать в специальные комиссии в парламенте декларации, содержащие сведения об их доходах и имуществе. После этого комиссии проверяют полноту и достоверность представленных сведений.

Согласно декларациям российских парламентариев, в 2021 году самый высокий доход задекларировал сенатор от Камчатки Валерий Пономарев (4,2 миллиарда рублей за год). На втором месте — депутат Госдумы от КПРФ Владимир Блоцкий с 3,5 миллиарда рублей. Президент РФ Владимир Путин указал в своей декларации годовой доход в 10,2 миллиона рублей.