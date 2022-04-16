Самый богатый российский сенатор в 2021 году заработал более 4 миллиардов рублей. Такой доход задекларировал Валерий Пономарев

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Российские госчиновники и депутаты отчитались о доходах за 2021 год. Лидером по доходам, пишет РБК, как и в предыдущие годы оказался Валерий Пономарев, представляющий в Совете Федерации Камчатский край. Пономарев — совладелец «Океанрыбфлота» — указал в декларации доход в 4,2 миллиарда рублей, на 0,84% выше, чем годом ранее.

На втором месте по доходам депутат Госдумы от КПРФ Владимир Блоцкий, также связанный с рыбным бизнесом. Его годовой доход согласно декларации — 3,52 миллиарда рублей. Третье место занял депутат Госдумы, глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Бывший совладелец косметической марки Faberlic задекларировал годовой доход в 2,47 миллиарда рублей.

Среди сотрудников правительства самый высокий доход получил министр промышленности и торговли Денис Мантуров — 704,2 миллиона рублей. Среди сотрудников администрации президента больше всего заработал помощник президента Владимир Мединский — 106,8 миллиона. Президент РФ Владимир Путин объявил о годовом доходе в 10,2 миллиона рублей.

«Русская служба Би-би-си» отмечает, что при среднем доходе жителя России чуть менее 40 тысяч рублей в месяц (по данным Росстата), среднестатистический депутат Госдумы в 2021 году зарабатывал в месяц в 110 раз больше, чем среднестатистический россиянин, министр — в 137 раз больше, а сотрудник администрации президента — в 28 раз.

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