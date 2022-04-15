Кремль опубликовал декларацию Путина. За год президент заработал 10,2 миллиона рублей

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Кремль опубликовал декларации о доходах президента Владимира Путина и работников его администрации за 2021 год.

Путин за год заработал 10,2 миллиона рублей. В собственности президента находятся квартира площадью 77 квадратных метров, гараж, два автомобиля (ГАЗ М21 и «Нива») и автоприцеп «Скиф». В пользовании у Путина есть квартира площадью 153,7 квадратных метра с гаражным местом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков за год заработал 14,5 миллиона рублей. Доход его супруги Татьяны Навки — 218,5 миллиона. Среди сотрудников администрации президента больше всего заработал помощник президента Владимир Мединский — 106,8 миллиона.

Декларации о доходах также опубликованы в правительстве. Премьер Михаил Мишустин заработал 18,3 миллиона рублей. Министром с самым большим доходом оказался глава Минпромторга Денис Мантуров. Его доход — 704,2 миллиона рублей.

Доходы Путина год от года практически не меняются. В 2020 году президент задекларировал 10,0 миллиона рублей дохода, в 2019-м — 9,7 миллиона. В 2017 году доход Путина превышал 18 миллионов рублей после продажи участка площадью 1500 квадратных метров.

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