«Аватар: Путь воды» стал шестым фильмом в истории, собравшим в прокате более двух миллиардов долларов

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Кассовые сборы фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» в мировом прокате превысили два миллиарда долларов. Как сообщил CNBC, сиквел «Аватара» стал шестым фильмом всех времен, который превысил эту отметку.

По данным на вечер 22 января, в американском кинопрокате «Аватар: Путь воды» собрал 598 миллионов долларов. В других странах сумма кассовых сборов картины превысила 1,4 миллиарда долларов.

Как отмечает CNBC, еще лишь пять фильмов за всю историю собрали в прокате более двух миллиардов долларов. При этом у двух из них — «Титаника» и первой части «Аватара» — режиссером выступил Кэмерон.

Среди самых кассовых фильмов всех времен:

«Аватар» — 2,9 миллиарда долларов; «Мстители: Финал» — 2,8 миллиарда долларов; «Титаник» — 2,2 миллиарда долларов; «Звездные войны: Пробуждение силы» — 2,1 миллиарда долларов; «Мстители: Война бесконечности» — 2,05 миллиарда долларов; «Аватар: Путь воды» — 2,02 миллиарда долларов.