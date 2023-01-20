Нурсултан Назарбаев попал в больницу. Он перенес операцию на сердце

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован. Об этом со ссылкой на источники сообщили бывший глава телеканала «Хабар» Александр Аксютиц и РИА Новости.

Аксютиц рассказал, что 82-летнего Назарбаева доставили в одну из клиник Астаны для кардиологического обследования. В свою очередь российское агентство уточнило, что первый президент Казахстана находится в национальном научном кардиохирургическом центре.

После сообщений СМИ госпитализацию Назарбаева подтвердил его представитель Айдос Укибай.

«Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением», — сообщил пресс-секретарь.

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Нурсултан Назарбаев был первым президентом независимого Казахстана. Он занимал этот пост с 1991 по 2019 год. До этого Назарбаев был первым секретарем ЦК Компартии Казахстана и президентом Казахской ССР.

После ухода с поста президента Назарбаев сохранил значительное влияние в Казахстане. Однако после протестов в январе 2022 года его лишили поста главы Совета безопасности и председателя правящей партии «Нур Отан». У него также отобрали титул елбасы («лидера нации») и звание почетного сенатора.

Кроме того, в Казахстане провели референдум о внесении поправок в Конституцию, по итогам которого Назарбаева и членов его семьи лишили ряда привилегий.