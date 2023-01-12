Нурсултана Назарбаева лишили звания почетного сенатора. Титул елбасы (лидера нации) у него тоже отняли

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Бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева лишили звания . Председатель верхней палаты парламента Казахстана Маулен Ашимбаев сообщил, что соответствующее звание убрали из регламента Сената.

«Есть решение Конституционного суда, завтра мы примем решение о том, чтобы поставить на утрату закон „О первом президенте“. Вопрос был по званию почетного сенатора. Учитывая, что из Конституции это убрали и что закон готовятся поставить на утрату, мы убрали звание „почетный сенатор“ из нашего регламента», — цитирует слова Ашимбаева.

Новый регламент работы парламента депутаты приняли на совместном заседании палат 19 декабря 2022 года, однако об отмене статуса почетного сенатора тогда не сообщалось.

10 января 2023 года Конституционный суд Казахстана постановил признать утратившим силу закон «О первом президенте», который провозглашал Нурсултана Назарбаева лидером нации (елбасы) и обеспечивал ему пожизненные привилегии и гарантии. 12 января председатель Сената Маулен Ашимбаев подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента, на котором может быть принято окончательное решение о признании утратившим силу закона о первом президенте. Заседание запланировано на 13 января.

В январе 2022 года в Казахстане произошли масштабные антиправительственные протесты, в ходе которых погибли более 200 человек. Одним из требований протестующих было отстранение Нурсултана Назарбаева от властных полномочий, которые были предусмотрены законом о первом президенте. Позднее власти Казахстана провели референдум о внесении поправок в Конституцию, по итогам которого Назарбаева и членов его семьи лишили ряда привилегий.

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