Иран отказался признать российскую аннексию Донбасса и Крыма

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Иран не признает аннексированные территории Украины российскими. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью турецкому телеканалу TRT World.

«Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международного права, и по этой причине, несмотря на прекрасные отношения между Тегераном и Москвой, мы не признали отделение Крыма от Украины. Мы не признали отделение Луганска и Донецка от Украины», — заявил глава МИД Ирана.

По его словам, власти Ирана настаивают на своем «последовательном принципе» во внешней политике. «Когда мы говорим, что война в Украине — это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип, на который полагаемся», — сказал Абдоллахиан.

Россия аннексировала Крым в 2014 году. В 2022 году в ходе вторжения в Украину власти РФ объявили об аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Киев считает, что территории, которые контролирует Россия, временно оккупированы.

Вооруженные силы России во время вторжения в Украину используют беспилотники иранского производства. Тегеран несколько месяцев отрицал, что поставлял Москве дроны, но в ноябре 2022 года глава МИД Ирана впервые это подтвердил. Он утверждал, что речь шла о небольшом количестве дронов, отправленных до начала войны.

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