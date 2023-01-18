Житель Саратовской области получил пять лет по статье об участии в «незаконном вооруженном формировании». Он якобы собирался воевать на стороне Украины

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Брянский областной суд приговорил 22-летнего жителя Саратовской области Кирилла Белоусова к пяти годам колонии строгого режима, признав его виновным по статье об . Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Брянской области.

Согласно материалам дела, Белоусов планировал уехать в Украину и вступить в . Для этого, говорится в пресс-релизе, он связался с вербовщиком, и, следуя его указаниям, поехал на поезде в Брянск, а оттуда отправился на автобусе в приграничное поселение Белая Березка, где и был задержан.

Пресс-служба судов утверждает, что Белоусов на судебном заседании полностью признал вину, раскаялся и попросил «не наказывать его строго».

сообщает, что Брянский областной суд вынес не менее пяти приговоров по статье об участии в незаконном вооруженном формировании. Всем обвиняемым суд назначил от пяти до семи лет лишения свободы. Помимо этого, на рассмотрении суда остается дело Максима Тимерханова, обвиняемого по этой же статье.

Во второй половине декабря стало известно, что Лефортовский районный суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы 22-летнего Максима Дмитриенко. Его также приговорили по статье об участии в незаконном вооруженном формировании, которая предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы. Почему российские суды назначают по этой статье сроки меньше минимального предела, неизвестно.

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