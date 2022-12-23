Московский суд приговорил к четырем годам лишения свободы волгоградца, пытавшегося уехать воевать на стороне Украины

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Лефортовский районный суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы 22-летнего Максима Дмитриенко, которого обвиняли в попытке уехать воевать на стороне Украины. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

Издание пишет, что суд признал мужчину виновным по статье об , предусматривающей от восьми до 15 лет лишения свободы. Почему Дмитриенко назначили наказание в два раза меньше минимального предела, в пресс-службе не уточнили.

Первые два года лишения свободы мужчина проведет в тюрьме, после чего его переведут в колонию строгого режима. Помимо этого, суд назначил мужчине год ограничения свободы после освобождения.

Дмитриенко был арестован в апреле по ходатайству ФСБ. По версии следствия, мужчина три года служил во Французском иностранном легионе, а после начала российского вторжения пытался присоединиться к ВСУ. В частности, пишет ТАСС, Дмитриенко обращался в украинское посольство в Париже с просьбой помочь ему вступить в ВСУ, однако мужчине тогда отказали из-за российского гражданства.

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