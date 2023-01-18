В Броварах Киевской области около детского сада разбился вертолет

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Продолжение При крушении вертолета в Броварах погибло руководство МВД Украины

Обновление. По последним данным, три человека погибли и пятеро пострадали из-за падения вертолета в Броварах, сообщили в полиции Киевской области. Ранее в полиции говорили, что среди пострадавших нет детей.

В городе Бровары Киевской области утром 18 января вертолет упал возле здания детского сада, после чего начался пожар, сообщили телеканалу «Суспiльне» в областной полиции.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, в свою очередь, сообщил, что в Броварах «на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат». Глава администрации Киевской области Алексей Кулеба уточнил, что вертолет упал между детсадом и жилым домом.

В детсаду находились сотрудники и воспитанники, отметил Кулеба. По его словам, из здания всех эвакуировали.

По данным издания «Трибуна — Бровары», по предварительной версии, вертолет мог упасть из-за тумана. «Вертолет не увидел высотного здания и попытался резко набрать высоту, из-за чего, скорее всего, потерял управление», — утверждает издание.

Читайте также

Война Триста двадцать девятый день

Читайте также

Война Триста двадцать девятый день